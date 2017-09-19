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Новости Нижнего Тагила

Размер взноса за капремонт в Свердловской области не вырастет

19 сентября 2017, 16:30Добавить новость
деньги,Путин,Свердловская область,капитальный ремонт,взнос,жкх,оплата,изменения,Минстрой,областное правительство

Исполняющий обязанности министра энергетики и ЖКХ уральского региона Николай Смирнов сообщил, что взнос за капитальный ремонт предлагается оставить прежним.

В повестку заседания правительства Среднего Урала был внесен вопрос о размере взноса за капремонт. Министерство предложило оставить его прежним. Это 9 рублей в месяц за 1 м2.

 

Николай Смирнов отметил, что в уральском регионе размеры взноса за капитальный ремонт заложены так, чтобы была возможность в проведении всех необходимых работ. А разработанная в Минстрое РФ методика расчета рассчитана на те регионы, у которых тарифы за капремонт довольно низкие, и они не способны выполнить программу по исполнению всех необходимых работ.

 

Методика расчета стоимости работ по капитальному ремонту была введена ЖКХ России и Минстроем. Ввод методики был связан тем, что регионах с одинаковый зарплатой и климатом взносы за капремонт существенно отличались. Так, на эту ситуацию обратил внимание президент Владимир Путин. Вскоре был подписан указ по определению взноса по капитальному ремонту в субъектах РФ, пишет ИА «Новый День».

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