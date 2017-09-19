Рейд «Нелегальный мигрант» проходит в Нижнем Тагиле с 18 сентября (ФОТО)

Мероприятия по контролю нахождения иностранцев в России пройдут до 22 сентября. Операция проводится с участием всех подразделений полиции Нижнего Тагила.

С 18 по 22 сентября в Нижнем Тагиле и области проходит профилактический рейд по выявлению нелегально прибывающих в город иностранцев. За мероприятиями операции «Нелегальный мигрант» следит начальник нижнетагильской полиции Ибрагим Абдулкадыров, участие принимают все подразделения полиции.





18 сентября сотрудники отдела миграции совместно с бойцами ОМОН проверили около 80 иностранных граждан, торгующих овощами на рынке «Букатино». Проверялась законность их деятельности и легальность нахождения в РФ. Некоторые мигранты при виде полицейских пытались убежать.





Силовики задержали 12 человек, не имеющих при себе документов. Они доставлены в отдел миграции. У иностранцев проверят наличие патентов на работу и законность постановки на миграционный учет. При отсутствии разрешений нарушителям будет грозить как административная, так и уголовная ответственность, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».





Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»