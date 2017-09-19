Шесть лет тюрьмы назначено экс-директору «Водоканала» в Камышлове

С мая 2012 по конец 2015 года подсудимый создавал фиктивные договоры о безвозмездном оказании услуг. Всего он использовал более 960 млн рублей, передаёт Ura.ru.





Так, по указанию директора главный бухгалтер подготовил договор с бизнесменом об оказании услуг по подготовке и сдаче бухгалтерской отчётности. Однако директор знал, что никаких подобных работ со стороны предпринимателя проведено не будет. В фиктивные договоры также были включены консультации потребителей-должников и формирование соответствующего реестра. Однако работу по этой задаче выполняли сотрудники МУПа.





Помимо этого, Сажаев отремонтировал себе автомобиль на сумму 18 тысяч рублей.





Мужчину приговорили к 6 годам колонии общего режима, штрафу в 20 тысяч рублей. Также нарушитель должен будет восполнить ущерб, нанесенный предприятию, в размере 945 тысяч рублей. До погашения долга на имущество подсудимого будет наложен арест.