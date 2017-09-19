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Новости Нижнего Тагила

Шесть лет тюрьмы назначено экс-директору «Водоканала» в Камышлове

19 сентября 2017, 08:30Добавить новость
город,закон,нарушение,проверка,Россия,Свердловская область,суд,Камышлов,растрата,Водоканал
В Камышлове вынесли приговор экс-директору местного «Водоканала». Сергей Сажаев был признан виновным в присвоении и растрате большой денежной суммы.

С мая 2012 по конец 2015 года подсудимый создавал фиктивные договоры о безвозмездном оказании услуг. Всего он использовал более 960 млн рублей, передаёт Ura.ru.

Так, по указанию директора главный бухгалтер подготовил договор с бизнесменом об оказании услуг по подготовке и сдаче бухгалтерской отчётности. Однако директор знал, что никаких подобных работ со стороны предпринимателя проведено не будет. В фиктивные договоры также были включены консультации потребителей-должников и формирование соответствующего реестра. Однако работу по этой задаче выполняли сотрудники МУПа.

Помимо этого, Сажаев отремонтировал себе автомобиль на сумму 18 тысяч рублей.

Мужчину приговорили к 6 годам колонии общего режима, штрафу в 20 тысяч рублей. Также нарушитель должен будет восполнить ущерб, нанесенный предприятию, в размере 945 тысяч рублей. До погашения долга на имущество подсудимого будет наложен арест.

 
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