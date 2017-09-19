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Новости Нижнего Тагила

Ветеран милиции из Нижнего Тагила отметил свое 90-летие (ФОТО)

19 сентября 2017, 12:00Добавить новость
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Полицейские Нижнего Тагила поздравили ветерана ВОВ и тагильской милиции с 90-летним юбилеем.

Ветеран тагильской милиции и ВОВ Василий Михайлович Быков накануне отметил свой 90-летний юбилей. В гости к имениннику приехали сотрудники и ветераны МУ МВД «Нижнетагильское».

Василия Быкова поздравили от имени начальника тагильской полиции Ибрагима Абдулкадырова. Ветерану пожелали здоровья и жизнелюбия, а также вручили памятный подарок. К пожеланиям присоединились представители ветеранской организации Нижнетагильского гарнизона. Они вручили ветерану почетный знак ветерана МВД Свердловской области.

От ветеранской организации УВД юбиляр получил медаль «100 лет советской милиции». Гости отметили, что Василий Михайлович и в таком почтенном возрасте активно возглавляет ветеранские мероприятия, а также регулярно проводит уроки мужества в кадетской школе.

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Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

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