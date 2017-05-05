5,5 млн рублей штрафа заплатит подрядчик за некачественные работы по газификации в Свердловской области

Прокурорская проверка в Свердловской области выявила множество нарушений федерального законодательства при реализации государственной подпрограммы по газификации сельской местности. На Среднем Урале действует программа по развитию населенных пунктов, расположенных в сельской местности. На ее осуществление федеральным бюджетом РФ выделены соответствующие денежные средства в виде субсидий. Ответственным за исполнение финансирования таких объектов является Минагропром Свердловской области.
Тем не менее, при проверке обнаружено, что средства использовались либо не эффективно, либо с нарушением закона, либо совсем не выделялись на эксплуатацию объектов газоснабжения.
Так, в нескольких районах области были выявлены подобные нарушения. Например, в Малышевском ГО администрация заключила договор с организацией, но требования контракта по выполнению работ не были выполнены, что привело к невозможности эксплуатации газопровода. Было возбуждено уголовное дело по статье «халатность». Ущерб от незаконных действий ответчика составил 5,5 млн рублей, которые будут взысканы в пользу регионального бюджета, 250 800 рублей – в пользу Малышевского ГО. На имущество бывшего главы Малышевского городского округа Валерия Хомутова наложен арест.
Нарушения также были обнаружены в Пышминском, Каменском ГО. По результатам проверки губернатору Куйвашеву было направлено представление о выявленных фактах с требованием ликвидировать нарушения.