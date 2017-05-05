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Новости Нижнего Тагила

5,5 млн рублей штрафа заплатит подрядчик за некачественные работы по газификации в Свердловской области

20 февраля 2017, 16:45Добавить новость
прокуратура,Свердловская область,штраф,суд,Евгений Куйвашев,нарушения,арест имущества
Прокурорская проверка в Свердловской области выявила множество нарушений федерального законодательства при реализации государственной подпрограммы по газификации сельской местности. На Среднем Урале действует программа по развитию населенных пунктов, расположенных в сельской местности. На ее осуществление федеральным бюджетом РФ выделены соответствующие денежные средства в виде субсидий. Ответственным за исполнение финансирования таких объектов является Минагропром Свердловской области. 

Тем не менее, при проверке обнаружено, что средства использовались либо не эффективно, либо с нарушением закона, либо совсем не выделялись на эксплуатацию объектов газоснабжения. 

Так, в нескольких районах области были выявлены подобные нарушения. Например, в Малышевском ГО администрация заключила договор с организацией, но требования контракта по выполнению работ не были выполнены, что привело к невозможности эксплуатации газопровода. Было возбуждено уголовное дело по статье «халатность». Ущерб от незаконных действий ответчика составил 5,5 млн рублей, которые будут взысканы в пользу регионального бюджета, 250 800 рублей – в пользу Малышевского ГО. На имущество бывшего главы Малышевского городского округа Валерия Хомутова наложен арест.

Нарушения также были обнаружены в Пышминском, Каменском ГО. По результатам проверки губернатору Куйвашеву было направлено представление о выявленных фактах с требованием ликвидировать нарушения. 
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