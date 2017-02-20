58 выездов по ложным вызовам совершено тагильскими пожарными с начала 2017 года





Пожарные, реагируя на ложный вызов, могут не успеть помочь реально нуждающимся в этом людям, -- рассказали редакции TagilCity.ru в пожарной службе Нижнего Тагила.

Спасатели выезжают на место происшествия в течение минуты, но многие из звонков оказываются неудачными шутками. С начала года пожарные выехали уже на 58 ложных вызовов.





Большая часть «шутников» - дети. Однако встречаются и взрослые. Современная техника позволяет без труда вычислить звонившего.

В случае установленного ложного вызова подростком, не достигшим 16 лет, дело передается на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних, а вся административная ответственность налагается на его родителей. Неудачная шутка от лица взрослого будет чревата применением более суровых мер, до уголовной ответственности, -- пояснили в пожарной службе.

Порой за пожар люди принимают дым от топящейся печи, прогревающегося автомобиля или иные схожие признаки и сообщают пожарным о возможном возгорании. Такие вызовы отвлекают пожарных, но считаются хулиганством.