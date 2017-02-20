| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Более 20 исполнителей примут участие в окружном этапе XV конкурса «Песня не знает границ» в Нижнем Тагиле

20 февраля 2017, 11:50Добавить новость
Нижний Тагил,Горнозаводской округ,песня,вокальный конкурс,ансамбль,исполнители,певец,ДК Юбилейный
23 февраля в 16:00 состоится окружной отборочный этап XV конкурса молодых исполнителей «Песня не знает границ». Мероприятие пройдет в ДК «Юбилейный». В конкурсе будут участвовать ансамбли и вокалисты возрастной группы от 16 до 30 лет из разных уголков Горнозаводского Урала. Нижний Тагил представят 7 солистов и 1 ансамбль. Исполнителей оценит высококвалифицированное жюри во главе с заслуженным деятелем культуры РФ Германом Бельницким.
 
Победители конкурса представят Горнозаводской округ на областном фестивале. В конкурсе будут звучать эстрадные песни и композиции из «Золотого фонда». 
 
Поддержать тагильчан и насладиться творчеством вокалистов приглашаются все желающие.
© TagilCity.ru
метки , , , , , , ,
Хореографический коллектив из Нижнего Тагила выиграл Гран-при на областном конкурсе (ФОТО) 21 ноября 2016, 18:45
400 танцоров примут участие в фестивале-конкурсе «Веселухин ложок-2016» в Нижнем Тагиле (ФОТО) 26 октября 2016, 15:45
XIV конкурс «Песня не знает границ» соберет в Нижнем Тагиле лучших молодых исполнителей Горнозаводского округа 17 февраля 2016, 14:55

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 20
Подписаться на новости