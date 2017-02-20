Более 20 исполнителей примут участие в окружном этапе XV конкурса «Песня не знает границ» в Нижнем Тагиле

23 февраля в 16:00 состоится окружной отборочный этап XV конкурса молодых исполнителей «Песня не знает границ». Мероприятие пройдет в ДК «Юбилейный». В конкурсе будут участвовать ансамбли и вокалисты возрастной группы от 16 до 30 лет из разных уголков Горнозаводского Урала. Нижний Тагил представят 7 солистов и 1 ансамбль. Исполнителей оценит высококвалифицированное жюри во главе с заслуженным деятелем культуры РФ Германом Бельницким.
Победители конкурса представят Горнозаводской округ на областном фестивале. В конкурсе будут звучать эстрадные песни и композиции из «Золотого фонда».
Поддержать тагильчан и насладиться творчеством вокалистов приглашаются все желающие.