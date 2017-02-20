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Новости Нижнего Тагила

Качество отлова бродячих животных будет проверено в Нижнем Тагиле

20 февраля 2017, 12:25Добавить новость
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Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков поручил территориальным прокурорам провести проверку соблюдения законодательства при отлове бродячих животных. Проверка связана с частыми жалобами граждан на стаи бродячих собак, которые нападают на людей и пугают население многих городов Свердловской области. В Нижнем Тагиле, напомним, курсируют стаи собак на Красном Камне и стая собак на ГГМ.
 
В ходе проверки будет проанализирована законность и полнота мероприятий по отлову и надзору за бродячими животными, скорость реагирования на обращения граждан. 
 
Будут проверены заказчики отлова животных и подрядчики. Прокуратура займется организациями, выполняющими отлов и содержание бродячих животных по контракту, исследует законность и эффективность целевых средств, поступающих из областного бюджета на отлов и содержание безнадзорных животных.


 
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