Качество отлова бродячих животных будет проверено в Нижнем Тагиле

Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков поручил территориальным прокурорам провести проверку соблюдения законодательства при отлове бродячих животных. Проверка связана с частыми жалобами граждан на стаи бродячих собак, которые нападают на людей и пугают население многих городов Свердловской области. В Нижнем Тагиле, напомним, курсируют стаи собак на Красном Камне и стая собак на ГГМ.
В ходе проверки будет проанализирована законность и полнота мероприятий по отлову и надзору за бродячими животными, скорость реагирования на обращения граждан.
Будут проверены заказчики отлова животных и подрядчики. Прокуратура займется организациями, выполняющими отлов и содержание бродячих животных по контракту, исследует законность и эффективность целевых средств, поступающих из областного бюджета на отлов и содержание безнадзорных животных.