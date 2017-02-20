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Новости Нижнего Тагила

Новая российская дивизия противовоздушной обороны в Арктике защитит Урал и Москву

20 февраля 2017, 12:40Добавить новость
Россия,Урал,армия,арктика,защита,оборона,ПВО,войска,Москва
С 2018 года в Арктике появятся войска ПВО. С этой позиции у зенитчиков появится возможность обнаружения и уничтожения крылатых ракет, самолетов и беспилотников, сообщают «Известия». Новая дивизия закроет для военных действий Москву и Урал. В настоящее время 1-я дивизия ПВО защищает от военных атак Ненецкий округ, Архангельскую область и территорию Кольского полуострова и Белого моря. С недавнего времени на Белой земле также находится полк ПВО, вооруженный современными ракетными и пушечными комплексами. 

Дивизия ПВО станет основным прикрытием от Новой Земли до Чукотки в Арктике. Штатные мероприятия по ее размещению начнутся в следующем году. Решение об этом уже утверждено. С этого времени там начнется боевое дежурство войск ПВО.
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