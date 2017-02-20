Пенсионер из Екатеринбурга в одиночку пересечет Байкал на коньках и лыжах

Екатеринбуржец Леонид Букрин планирует прокатиться по берегу Байкала на коньках. В планах у путешественника – пройти за месяц почти 1000 км, разбивая платку прямо на льду. Мужчина впервые встал на коньки в 60 лет и сейчас много тренируется, чтобы справиться с намеченным походом.
Пенсионер не первый раз пытается проделать сложный путь по глади озера, первый поход закончился неудачно, Букрин смог пройти только половину маршрута, ему помешали погодные условия, сообщает «ОТВ».
К походу путешественник подготовился серьезно: взял коньки, лыжи, теплую одежду, насушил мяса, чтобы варить в пути суп.
Мужчина занимается зимним туризмом уже 40 лет и прошел немало сложных маршрутов.