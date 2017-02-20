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Новости Нижнего Тагила

Пенсионер из Екатеринбурга в одиночку пересечет Байкал на коньках и лыжах

20 февраля 2017, 09:20Добавить новость
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Екатеринбуржец Леонид Букрин планирует прокатиться по берегу Байкала на коньках. В планах у путешественника – пройти за месяц почти 1000 км, разбивая платку прямо на льду. Мужчина впервые встал на коньки в 60 лет и сейчас много тренируется, чтобы справиться с намеченным походом.
 
Пенсионер не первый раз пытается проделать сложный путь по глади озера, первый поход закончился неудачно, Букрин смог пройти только половину маршрута, ему помешали погодные условия, сообщает «ОТВ».
 
К походу путешественник подготовился серьезно: взял коньки, лыжи, теплую одежду, насушил мяса, чтобы варить в пути суп.
 
Мужчина занимается зимним туризмом уже 40 лет и прошел немало сложных маршрутов.
© TagilCity.ru
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