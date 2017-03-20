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Пайщики вышли на митинг из-за несданного в 2015 году долгостроя на Уктусе в Екатеринбурге (ФОТО)

20 марта 2017, 09:55Добавить новость
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В минувшие выходные в Екатеринбурге на Площади 1905 года прошел митинг пайщиков, которые не получили своевременно квартиры в новостройке ЖК «Новый Уктус».  На митинг пришло около 50 человек. Они утверждают, что дом должны были сдать в эксплуатацию еще в 2015 году. Однако ипотека есть, а жилья нет, сообщают участники мероприятия.
 
Пайщики обращались в Минстрой, там им ответили, что информации о сроках окончания строительства нет, пишет Е1. 
 
Между тем, есть информация, что злополучный дом – пятый на очереди на сдачу в эксплуатацию, и если удастся изыскать средства на продолжение стройки, то объект сдадут в 2018 году. 

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Фото: Евгений ЧервяковE1.RU
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