Подозрительный пакет и бутылка виски стали причиной оцепления площади в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

Очевидцы рассказали, что мужчина вышел из машины с пакетом, затем поставил его посреди площади и уехал. Рядом с пакетом он также оставил бутылку. Полиция, выехавшая по зову очевидцев, оцепила место, передает E1.ru.



Позже в пресс-службе ГУ МВД России по региону сообщили, что в пакете находились личные вещи, а в начатой бутылке – виски. Все проверочные мероприятия были завершены.







