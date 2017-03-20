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Подозрительный пакет и бутылка виски стали причиной оцепления площади в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

20 марта 2017, 08:50Добавить новость
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В столице Урала площадь Первой Пятилетки на Уралмаше была оцеплена из-за подозрительного пакета, оставленного неизвестным мужчиной.

Очевидцы рассказали, что мужчина вышел из машины с пакетом, затем поставил его посреди площади и уехал. Рядом с пакетом он также оставил бутылку. Полиция, выехавшая по зову очевидцев, оцепила место, передает E1.ru.

Позже в пресс-службе ГУ МВД России по региону сообщили, что в пакете находились личные вещи, а в начатой бутылке – виски. Все проверочные мероприятия были завершены.



 

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Фото и видео: E1.ru
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