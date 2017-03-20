| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Ремонтные работы подпорной стенки на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле остаются на контроле городской администрации

20 марта 2017, 17:55Добавить новость
город,Нижний Тагил,подпорная стенка,ремонт,строительство,проспект Ленина,Носов
Глава города Сергей Носов проверил, как идет ремонт подпорной стены в районе плотины на территории нижнетагильского завода-музея.  20 марта Сергей Носов побывал с проверкой на заводе-музее Нижнего Тагила. В настоящее время там идет ремонт подпорной стены, которая является защитой от воздействия воды, проходящей через шлюз тагильского пруда на промышленный объект. 

Новая бетонная стена должна быть установлена к 25 марта. Также идут работы по заливке бетонной «набережной» в районе установки подпорной стены. 

Данная территория будет иметь смотровую площадку, спуск к воде, постройки в стиле 30-50-х годов прошлого века и двухуровневую набережную, которая пройдет от плотины до «зеленого» моста. 

После осмотра рабочей площадки мэр города поручил руководителям службы заказчика городского хозяйства проработать вопрос приведения в порядок противоположного берега, который будет испытывать большую нагрузку во время весеннего паводка. 

Ранее в администрации города порталу TagilCity.ru заявили, что за срыв сроков ремонта к подрядчику будут применены жесткие санкции.
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , ,
Проспект Ленина в Нижнем Тагиле закрыт, но работы не ведутся: подрядчик срывает сроки начала ремонта подпорной стенки (ФОТО) 17 марта, 17:30
Часть проспекта Ленина в Нижнем Тагиле будет перекрыта почти на два месяца 7 февраля, 19:10
Работы по ремонту здания Нижнетагильского цирка должны быть закончены в срок (ФОТО) 18 ноября 2016, 20:20

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 320
Подписаться на новости