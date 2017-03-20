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Новости Нижнего Тагила

Снятый екатеринбуржцем ролик о глухой велосипедистке стал лучшим в России (ВИДЕО)

20 марта 2017, 09:40Добавить новость
Екатеринбург,Свердловская область,спорт,велоспорт,велосипедист,инвалиды,социальная реклама,Паралимпийские игры,паралимпийцы,Верхняя Пышма
Социальный ролик о глухой велосипедистке из Верхней Пышмы, снятый режиссером из Екатеринбурга Данилой Куликовым, признан лучшим в России – он победил в номинации «социальная реклама» в рамках ежегодной премии «Спорт и Россия».
Я не слышу шума колес и звука переключения передач, но чувствую каждую кочку и ловлю момент входа в поворот каждой клеткой своего тела. Для меня важно двигаться вперед, защищать честь своего города, страны, -- гласят слова на видео.

По сценарию эти слова – обращение глухой велосипедистки Марины Исламовой к своей дочери, которая является надеждой и опорой для спортсменки. 
 
Марина входит в состав сборной России и на ее счету уже немало наград.
 
Как сообщает портал Ура.ру, главный посыл видео – привлечь внимание общества к паралимпийскому спорту и подарить людям с ограниченными возможностями веру в свои силы.

Видео: CraftSportswearRussia / YouTube
© TagilCity.ru
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