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Новости Нижнего Тагила

12-летний школьник всерьёз начал «разминирование» Нижнего Тагила: его проект запущен на краудфандинговой платформе (ФОТО, ВИДЕО)

20 июня 2017, 14:30Добавить новость
дети,животные,Нижний Тагил,школьники,экология,какакет,собаки,Егор Иванов
Наверное, сложно найти человека, которого не расстраивали бы собачьи «сюрпризы» во дворах Нижнего Тагила. 12-летний школьник нашёл решение этой проблемы. Об этом за неделю узнали около 12 000 000 человек.

По весне оттаяло много собачьих «мин». Я старался смотреть под ноги, но всё-таки вляпался новыми кроссовками. Это происходит каждую весну и уже надоело. Вот мы с братом и придумали эту идею, -- рассказал о возникновении проекта Егор Иванов.


Ребята вырезали из пенопласта фигурки волка из мультфильма «Жил был пёс» и зелёную коалу. К ним прикрепили пакетики, чтобы хозяева убирались за своими питомцами, а во дворах стало чище.

 

А двор, в котором мы их установили и вправду удалось «разминировать», -- порадовались результату Егор и его брат Дима.


По общим подсчётам о проекте узнали около 12 000 000 человек.

 

О нашей идее рассказали 4 телеканала и 31 издание. Даже не ожидали что наши «КАКАКЕТы» произведут такое впечатление! -- поражаются ребята.


Проблема, которую решают ребята, видимо, оказалась очень актуальной.

 

Нам сразу начали присылать деньги со всей страны на новые «КАКАКЕТы» и расширение проекта, а один человек посоветовал обратиться на краудфандинговую платформу. Что мы и сделали, -- сообщили ребята.


На платформе люди скидываются посильными суммами на решение общей проблемы. А значит, теперь все желающие смогут поучаствовать в этом полезном проекте и ещё получить за это интересное вознаграждение.


Меж тем юные изобретатели продолжают работать над созданием новых «КАКАКЕТов». Егор и Дима запланировали очистить целый район, в котором живут люди, которые делают «Армату».

 

дети,животные,Нижний Тагил,школьники,экология,какакет,собаки,Егор Иванов

 

Вы тоже можете помочь ребятам в «разминировании» Нижнего Тагила.

 

© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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