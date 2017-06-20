Близкие умершего от пневмонии DJ обсудят произошедшую трагедию с Министром здравоохранения Свердловской области во время его визита в Нижний Тагил

21 июня состоится встреча между близкими умершего от пневмонии молодого DJ Павла Покаляева, Министром здравоохранения Свердловской области и руководством Городской больницы №1. Она пройдет

в Управлении социальных программ Администрации Нижнего Тагила.

Напомним, скоропостижная смерть музыканта стала шоком для клубной общественности Нижнего Тагила и привела к разбирательствам между его близкими и руководством медицинского учреждения.

21 июня я пойду на личный приём к министру здравоохранения Свердловской области, чтобы обсудить произошедшую с Павлом трагедию. Там же будет и главный врач больницы, в которой он умер, -- поделилась с журналистом TagilCity.ru сестра Павла - Мария.



О результатах встречи портал TagilCity.ru расскажет позднее.