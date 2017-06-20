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Новости Нижнего Тагила

Близкие умершего от пневмонии DJ обсудят произошедшую трагедию с Министром здравоохранения Свердловской области во время его визита в Нижний Тагил

20 июня 2017, 18:45Добавить новость
Нижний Тагил,медицина,здравоохранение,министр,министерство здравоохранения,врачи,врачебная ошибка,ЦГБ №1
21 июня состоится встреча между близкими умершего от пневмонии молодого DJ Павла Покаляева, Министром здравоохранения Свердловской области и руководством Городской больницы №1. Она пройдет в Управлении социальных программ Администрации Нижнего Тагила. 

Напомним, скоропостижная смерть музыканта стала шоком для клубной общественности Нижнего Тагила и привела к разбирательствам между его близкими и руководством медицинского учреждения.

 

21 июня я пойду на личный приём к министру здравоохранения Свердловской области, чтобы обсудить произошедшую с Павлом трагедию. Там же будет и главный врач больницы, в которой он умер, -- поделилась с журналистом TagilCity.ru сестра Павла - Мария.


О результатах встречи портал TagilCity.ru расскажет позднее.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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