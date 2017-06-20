Мошенники украли 3 тысячи рублей с карты жительницы Екатеринбурга

Как отмечает пострадавшая, она сама проявила неосторожность, когда открыла ссылку, пришедшую ей на телефон с номера. «Просили передать фото, не спам», – гласила sms-ка. Женщина объяснила, что сообщения с фото ей нередко присылает подруга, поэтому новую mms она открыла «чисто механически».





Сначала сняли 900 рублей, затем 246 и 258. В итоге со счёта было списано 3 тысячи рублей.



Екатеринбурженка рассказала, что в полицию обращаться не стала из-за нeсущественных сумм, передает издание ЕАН.