О поисках 4-летнего Димы Пескова на Урале сняли документальный фильм (ФОТО, ВИДЕО)

За историей долгих поисков четырехлетнего мальчика с Урала - Димы Пескова – следили многие неравнодушные пользователи интернета и не только. В режиме онлайн рассказывалось, как проходят поиски.

Напомним, мальчик пропал 10 июня, когда вместе с родителями находился на отдыхе возле Рефтинского водохранилища. Документальный фильм «Чудо на Рефте» снял один из волонтеров, участвовавших в поисковой операции. К созданию фильма он привлек съемочную группу одного из местных телеканалов.





В 24-минутном ролике показана вся история поисков Димы. В фильм вошли кадры с мест, где его искали, момент чудесного спасения мальчика, когда его нашел в лесу военнослужащий из поискового отряда «Сокол», интервью с поисковиками, транспортировка ребенка в больницу Асбеста, а потом – на вертолете в Екатеринбург.





Кадры из фильма.

Фото: Е1.RU





В фильме «Чудо на Рефте» можно снова пережить все события четырех долгих суток, когда судьба потерявшегося ребенка не была известна. Нашли Диму лишь на пятые сутки после исчезновения.





Сейчас ребенок находится на лечении в 40-й больнице Екатеринбурга. Уточняется диагноз «ветряная оспа». По мнению врачей, состояние ребенка оценивается как средней тяжести. Он активен, принимает пищу.





Видео: Ilya Minaev Films