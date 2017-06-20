| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Поток мигрантов в Россию по сравнению с 2016 годом сократился на 26,8%

20 июня 2017, 20:05Добавить новость
Россия,мигрант,мигранты,миграция,миграционная служба,нелегальный мигрант,трудовые мигранты,эксперты,Украина,Средняя Азия
В первом квартале 2017 года показатель числа мигрантов, приезжающих в Россию, сократился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года почти на одну треть.

По данным исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, число мигрантов в России снизилось на 26,8%.

Специалисты считают, что пока рано говорить о глобальной тенденции сокращения мигрантов, сообщает газета «Известия».

Они также отмечают, что часто число мигрантов во II–IV кварталах превосходит показатели первого квартала. Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов тоже уверен, что это - временное явление, и уточняет:

Результаты нужно подводить в конце года. Например, многие в начале года уезжали домой на длительные праздники.


Эксперты обращают внимание на то, что сейчас наблюдается уменьшение количества мигрантов, в частности, из Средней Азии и Украины. 

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , ,
Нелегальных мигрантов в России будут депортировать за их счет 28 апреля, 16:20
Миграционная амнистия упростит процедуру получения российского гражданства для жителей бывших Союзных республик 21 февраля, 14:45
Штраф в размере 250 000 заплатит предприятие в Верхней Пышме за незаконное привлечение к работе иностранного гражданина 21 ноября 2016, 19:45

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 58
Подписаться на новости