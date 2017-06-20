Приём заявок на конкурс «Цветущий ТОС» начался в Нижнем Тагиле

Состязание призвано повысить значимость органов территориального самоуправления, реализовать инициативу тагильчан и вовлечь горожан в заботу о своих дворах.



Заявки принимаются до 22 июня, передает пресс-служба мэрии. Затем, подводя итоги, жюри будет оценивать озеленение территории, благоустройство игровых площадок и зон отдыха, а также другие критерии.



Награждение пройдет на торжественном собрании ко Дню города-2017. Положение конкурса размещено на сайте администрации.