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Новости Нижнего Тагила

Приём заявок на конкурс «Цветущий ТОС» начался в Нижнем Тагиле

20 июня 2017, 07:45Добавить новость
администрация,город,Нижний Тагил,отдых,праздник,Россия,Свердловская область,ТОС
В Нижнем Тагиле начался официальный приём заявок от ТОСов ко Дню города-2017. Напомним, по традиции в преддверии праздника проводится конкурс «Цветущий ТОС».

Состязание призвано повысить значимость органов территориального самоуправления, реализовать инициативу тагильчан и вовлечь горожан в заботу о своих дворах.

Заявки принимаются до 22 июня, передает пресс-служба мэрии. Затем, подводя итоги, жюри будет оценивать озеленение территории, благоустройство игровых площадок и зон отдыха, а также другие критерии.

Награждение пройдет на торжественном собрании ко Дню города-2017. Положение конкурса размещено на сайте администрации.

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