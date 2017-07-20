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Новости Нижнего Тагила

305 административных правонарушений выявлено во время патрулирования улиц города полицейскими Нижнего Тагила (ФОТО)

20 июля 2017, 15:35Добавить новость
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Весь личный состав полиции Нижнего Тагила в очередной раз вышел на патрулирование улиц города. Основной целью таких мероприятий является профилактика и предотвращение преступлений, особенно на бытовой почве.

Профилактический рейд по патрулированию улиц Нижнего Тагила состоялся вечером 19 июля. Кроме основного состава МУ МВД, дополнительно был задействован 331 сотрудник полиции и 20 сотрудников ОМОН Росгвардии. Всего на территории города был выставлен 81 пост.

Во время патрулирования самым частым нарушением стало появление в общественных местах в пьяном виде.

Было составлено 95 протоколов об административной ответственности за нарушение ПДД. Один тагильчанин привлечен к ответственности за мелкое хулиганство.

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Полицейские также проверяли неблагополучные семьи. При этом инспекторами ПДН было выявлено пять фактов неисполнения родителями своих обязанностей по воспитанию и содержанию детей. В отношении них были приняты меры административного наказания.

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Фото: МУ МВД Нижнего Тагила

Также во время патрулирования были задержаны девять граждан, находящихся в оперативном розыске, раскрыто девять преступлений, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское»,

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