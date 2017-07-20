305 административных правонарушений выявлено во время патрулирования улиц города полицейскими Нижнего Тагила (ФОТО)

Профилактический рейд по патрулированию улиц Нижнего Тагила состоялся вечером 19 июля. Кроме основного состава МУ МВД, дополнительно был задействован 331 сотрудник полиции и 20 сотрудников ОМОН Росгвардии. Всего на территории города был выставлен 81 пост.
Во время патрулирования самым частым нарушением стало появление в общественных местах в пьяном виде.
Было составлено 95 протоколов об административной ответственности за нарушение ПДД. Один тагильчанин привлечен к ответственности за мелкое хулиганство.
Полицейские также проверяли неблагополучные семьи. При этом инспекторами ПДН было выявлено пять фактов неисполнения родителями своих обязанностей по воспитанию и содержанию детей. В отношении них были приняты меры административного наказания.
Фото: МУ МВД Нижнего Тагила
Также во время патрулирования были задержаны девять граждан, находящихся в оперативном розыске, раскрыто девять преступлений, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское»,