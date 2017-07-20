Детская площадка и скамейки появятся этим летом на Лисьей горе в Нижнем Тагиле

От подножья горы, со стороны улицы Береговой-Ударной, к вершине будет построена лестница. Рядом построят детскую площадку, установят скамейки и освещение. Данные изменения будут первыми в рамках второй очереди реконструкции достопримечательности города.



Культурно-образовательная концепция проекта реконструкции требует доработки, сообщает Администрация Нижнего Тагила. От инициативных групп поступили предложения об установке исторических диорам на всём пути подъёма на гору. Также свои идеи пообещали представить сотрудники музея-заповедника «Горнозаводской Урал».



Работы на Лисьей горе начнутся сразу после окончания конкурса для определения подрядчика. Всего вторая очередь реконструкции рассчитана на 2 года.