Назло или во благо? Благоустройство территории в жилых кварталах мешает спать жителям Нижнего Тагила

ТСЖ и активисты успевают приводить придомовые территории в порядок, пока снова не начались дожди. Жители центральных улиц города стали чаще жаловаться на шум от газонокосилки и запах краски.

Этим летом сначала лили дожди, потом наступила жара. Благоприятные условия для быстрого роста травы. Возросли жалобы жителей города на жужжащие под окнами газонокосилки с раннего утра, и запах краски, исходящий от свежевыкрашенных скамеек и фигурок на детских площадках.





А когда, как не сейчас? Вдруг снова пойдет дождь, -- говорят в управляющей компании.

Жильцам многоквартирных домов треск работающей газонокосилки доставляет неудобства.

С самого утра жужжит триммер под окном. Газоны косить, конечно, надо. Но ребенок не мог уснуть из-за этого звука, голова у самой болит. И так уже не один час. Окна приходится открывать, душно, а из двора запах краски и треск газонокосилки, -- пожаловалась жительница центра города.

В УК уверяют, что проводимые работы необходимы.





Благоустройство дворов – сейчас актуальная тема во всем городе. Люди хотят жить в чистоте и красоте, но по волшебству ничего не происходит, можно как-то перетерпеть эти моменты, -- пояснили в управляющей компании.

Напомним, в Нижнем Тагиле ежемесячно проводятся объезды комиссии по благоустройству.

В составе комиссии - представители администрации города и общественники. Они проверяют текущее положение дел, беседуют с жителями, принимают от них жалобы и пожелания. В городе есть дворы, где ТСЖ и жильцы домов проявляют заинтересованность в чистоте. Но во многих жилых кварталах можно наблюдать мусор и отсутствие внимания к окружающей территории.

Управляющие компании и ТСЖ, в свою очередь, отмечают, что благоустройство придомовых территорий проводится для жителей города.