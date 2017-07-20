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Новости Нижнего Тагила

Назло или во благо? Благоустройство территории в жилых кварталах мешает спать жителям Нижнего Тагила

20 июля 2017, 17:35Добавить новость
город,Нижний Тагил,благоустройство,дом,газонокосилка,газон,покраска,двор,Управляющая компания

ТСЖ и активисты успевают приводить придомовые территории в порядок, пока снова не начались дожди. Жители центральных улиц города стали чаще жаловаться на шум от газонокосилки и запах краски.

Этим летом сначала лили дожди, потом наступила жара. Благоприятные условия для быстрого роста травы. Возросли жалобы жителей города на жужжащие под окнами газонокосилки с раннего утра, и запах краски, исходящий от свежевыкрашенных скамеек и фигурок на детских площадках.

А когда, как не сейчас? Вдруг снова пойдет дождь, -- говорят в управляющей компании.

 

Жильцам многоквартирных домов треск работающей газонокосилки доставляет неудобства.

 

С самого утра жужжит триммер под окном. Газоны косить, конечно, надо. Но ребенок не мог уснуть из-за этого звука, голова у самой болит. И так уже не один час. Окна приходится открывать, душно, а из двора запах краски и треск газонокосилки, -- пожаловалась жительница центра города.

 

В УК уверяют, что проводимые работы необходимы.

Благоустройство дворов – сейчас актуальная тема во всем городе. Люди хотят жить в чистоте и красоте, но по волшебству ничего не происходит, можно как-то перетерпеть эти моменты, -- пояснили в управляющей компании.

 

Напомним, в Нижнем Тагиле ежемесячно проводятся объезды комиссии по благоустройству.

 

В составе комиссии - представители администрации города и общественники. Они проверяют текущее положение дел, беседуют с жителями, принимают от них жалобы и пожелания. В городе есть дворы, где ТСЖ и жильцы домов проявляют заинтересованность в чистоте. Но во многих жилых кварталах можно наблюдать мусор и отсутствие внимания к окружающей территории.

 

Управляющие  компании и ТСЖ, в свою очередь, отмечают, что благоустройство придомовых территорий проводится для жителей города.

 

Все делается на благо жильцов домов – и газоны, и скамейки, и мелкий ремонт площадок возле дома, -- пояснила мастер одной из УК Нижнего Тагила.

 

 

 

 
© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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