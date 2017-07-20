Три тысячи тагильских детей находятся в очереди на место в детском саду

Главной проблемой, обозначенной в ходе совещания, стала очередь в детские сады. В настоящее время более 3000 детей в возрасте от 1 до 3 лет ждут своей очереди в дошкольные учреждения Нижнего Тагила. Для решения проблемы с очередями планируется строительство новых ясельных групп и расширение помещений уже имеющихся детских садов, сообщает пресс-служба Администрации Нижнего Тагила.



В частности, в строящемся комплексе «Муринские пруды» планируется использовать под ясельные группы первые этажи жилых домов. Как отметил главный архитектор города Константин Никкель, подобная практика существует во многих городах России.



Кроме того, глава города Сергей Носов поручил руководителям профильных управлений разработать программу строительства новых дошкольных учреждений в Нижнем Тагиле.