Воспитанники социально-реабилитационного центра побывали на экскурсии в пожарной части Нижнего Тагила (ФОТО)

Ребятам рассказали про работу пожарных, историю пожарного надзора в России и Свердловской области. Затем инспектора повторили для детей правила пожарной безопасности. После части теоретической гости приступили к практике.



Им показали устройство пожарного автомобиля, обмундирование пожарного и инструменты, которыми пользуются спасатели в случае прибытия на место возгорания. Дети подержали в руках каски, примерили одежду пожарного.



Но больше радости вызвала возможность подержать в руках пожарный рукав и окатить товарищей струей воды, передаёт отделение надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа. Экскурсия была приурочена к 90-летию со дня образования государственного пожарного надзора.

Фото: ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО