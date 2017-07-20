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Новости Нижнего Тагила

Воспитанники социально-реабилитационного центра побывали на экскурсии в пожарной части Нижнего Тагила (ФОТО)

20 июля 2017, 22:05Добавить новость
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19 июля воспитанники социально-реабилитационного центра Ленинского района посетили пожарно-спасательную часть №13 с экскурсией.

Ребятам рассказали про работу пожарных, историю пожарного надзора в России и Свердловской области. Затем инспектора повторили для детей правила пожарной безопасности. После части теоретической гости приступили к практике.

Им показали устройство пожарного автомобиля, обмундирование пожарного и инструменты, которыми пользуются спасатели в случае прибытия на место возгорания. Дети подержали в руках каски, примерили одежду пожарного.


Но больше радости вызвала возможность подержать в руках пожарный рукав и окатить товарищей струей воды, передаёт отделение надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа. Экскурсия была приурочена к 90-летию со дня образования государственного пожарного надзора.

 

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Фото: ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО

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