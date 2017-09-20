Проблемы с подачей отопления в школы и детсады произошли в Горноуральске

В образовательные учреждения Горноуральского поселка отопление подали с опозданием. Детсадовцы и школьники мерзли несколько дней.

О том, что в детский сад №26 и школу №24 поселка Горноуральский в обещанный срок не поступило тепло, редакции TagilCity.ru сообщили родители.





Утром 20 сентября отводила детей в садик, там все еще нет отопления. В школе тоже дети мерзли несколько дней. У нас очень холодно. Дети часто болеют, -- рассказала жительница пгт Горноуральский.

По словам администрации детского сада №26, в момент подачи тепла в здании прорвало трубу.

У нас еще вчера [19 сентября, - прим. ред.] начали подключать отопление. Прорвало трубу. Сегодня ее отремонтируют и к вечеру будет тепло.

В школе №24 сообщили, что в образовательное учреждение отопление поступило.

Нам еще вчера [19 сентября, - прим. ред.] дали отопление. В школе тепло.

В МУП ЖКХ «Горноуральское» отмечают, что подача тепла не может производится за один день:





Мы подключаем отопление. Вы хотите, чтобы за один день всё заработало?

Однако, согласно постановлению администрации Горноуральского округа, подача тепла в социально-значимые объекты должна быть обеспечена с 15 сентября 2017 года.