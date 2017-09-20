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Новости Нижнего Тагила

Проблемы с подачей отопления в школы и детсады произошли в Горноуральске

20 сентября 2017, 16:50Добавить новость
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В образовательные учреждения Горноуральского поселка отопление подали с опозданием. Детсадовцы и школьники мерзли несколько дней.

О том, что в детский сад №26 и школу №24 поселка Горноуральский в обещанный срок не поступило тепло, редакции TagilCity.ru сообщили родители. 

Утром 20 сентября отводила детей в садик, там все еще нет отопления. В школе тоже дети мерзли несколько дней. У нас очень холодно. Дети часто болеют, -- рассказала жительница пгт Горноуральский.

 

По словам администрации детского сада №26, в момент подачи тепла в здании прорвало трубу.

 

У нас еще вчера  [19 сентября, - прим. ред.] начали подключать отопление. Прорвало трубу. Сегодня ее отремонтируют и к вечеру будет тепло.

 

 В школе №24 сообщили, что в образовательное учреждение отопление поступило.

 

Нам еще вчера [19 сентября, - прим. ред.] дали отопление. В школе тепло.

 

В МУП ЖКХ «Горноуральское» отмечают, что подача тепла не может производится за один день:

 Мы подключаем отопление. Вы хотите, чтобы за один день всё заработало?

 

Однако, согласно постановлению администрации Горноуральского округа, подача тепла в социально-значимые объекты должна быть обеспечена с 15 сентября 2017 года.

 

Начать подачу теплоносителя в детские дошкольные учреждения, учреждения здравоохранения, общеобразовательные организации, дома–интернаты и другие социально-значимые объекты с 15.09.2017г. -- сообщается в постановлении администрации округа.

 

 
© Камила Мориак, TagilCity.ru
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