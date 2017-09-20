Проблемы с подачей отопления в школы и детсады произошли в Горноуральске

В образовательные учреждения Горноуральского поселка отопление подали с опозданием. Детсадовцы и школьники мерзли несколько дней.
О том, что в детский сад №26 и школу №24 поселка Горноуральский в обещанный срок не поступило тепло, редакции TagilCity.ru сообщили родители.
Утром 20 сентября отводила детей в садик, там все еще нет отопления. В школе тоже дети мерзли несколько дней. У нас очень холодно. Дети часто болеют, -- рассказала жительница пгт Горноуральский.
По словам администрации детского сада №26, в момент подачи тепла в здании прорвало трубу.
У нас еще вчера [19 сентября, - прим. ред.] начали подключать отопление. Прорвало трубу. Сегодня ее отремонтируют и к вечеру будет тепло.
В школе №24 сообщили, что в образовательное учреждение отопление поступило.
Нам еще вчера [19 сентября, - прим. ред.] дали отопление. В школе тепло.
В МУП ЖКХ «Горноуральское» отмечают, что подача тепла не может производится за один день:
Мы подключаем отопление. Вы хотите, чтобы за один день всё заработало?
Однако, согласно постановлению администрации Горноуральского округа, подача тепла в социально-значимые объекты должна быть обеспечена с 15 сентября 2017 года.
Начать подачу теплоносителя в детские дошкольные учреждения, учреждения здравоохранения, общеобразовательные организации, дома–интернаты и другие социально-значимые объекты с 15.09.2017г. -- сообщается в постановлении администрации округа.