Глава организации «Христианское государство» задержан после угроз кинотеатрам из-за показов «Матильды»

Главу организации «Христианское государство – Святая Русь» Александра Калинина подозревают в экстремизме.

От имени организации в кинотеатры России приходили письма. В них были требования, чтобы владельцы кинотеатров отказались от проката кинокартины «Матильда» Алексея Учителя. В противном случае участники организации грозились поджечь заведения. Подобное письмо с угрозами пришло в адрес Нижнетагильского кинотеатра «Красногвардеец».

Сообщается, что глава «Христианского государства» был арестован в Липецкой области. При нем полицейские нашли листовки с надписью: «За Матильду гореть». Записка с подобной фразой была найдена у сгоревшей машины адвоката режиссера «Матильды» в Москве.

Как пишет «Комсомольская правда», Александр Калинин был арестован по запросу депутата Госдумы Натальи Поклонской.