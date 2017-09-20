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Новости Нижнего Тагила

Глава организации «Христианское государство» задержан после угроз кинотеатрам из-за показов «Матильды»

20 сентября 2017, 16:00Добавить новость
Россия,липецкая область,Матильда,Алексей Учитель,наталья поклонская,кинотеатр,письмо,задержание

Главу организации «Христианское государство – Святая Русь» Александра Калинина подозревают в экстремизме.

От имени организации в кинотеатры России приходили письма. В них были требования, чтобы владельцы кинотеатров отказались от проката кинокартины «Матильда» Алексея Учителя. В противном случае участники организации грозились поджечь заведения. Подобное письмо с угрозами пришло в адрес Нижнетагильского кинотеатра «Красногвардеец».

 

Сообщается, что глава «Христианского государства» был арестован в Липецкой области. При нем полицейские нашли листовки с надписью: «За Матильду гореть». Записка с подобной фразой была найдена у сгоревшей машины адвоката режиссера «Матильды» в Москве.

 

Как пишет «Комсомольская правда», Александр Калинин был арестован по запросу депутата Госдумы Натальи Поклонской.

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