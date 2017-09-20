Мэрия Качканара по требованию прокуратуры предоставит семье дополнительное жильё семь

Ребенок растет в семье, где помимо него воспитывается ещё четверо детей. Как стало известно, хронический недуг не позволяет проживать семье в одной квартире и даёт право на предоставление дополнительного жилья.





Семья уже достаточно времени находилась в очереди на жилплощадь, однако в мэрии Качканара разводили руками, ссылаясь на отсутствие квартир, передаёт Мангазея.





Прокуратура после обращения матери потребовала предоставить жилье по договору социального найма. Суд, даже после апелляции, вынес решение в пользу горожан. Прокуратура проверит, когда решение будет реализовано.