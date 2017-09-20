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Новости Нижнего Тагила

Мощи святого Димитрия Солунского доставлены в Екатеринбург (ФОТО)

20 сентября 2017, 06:05Добавить новость
город,Екатеринбург,Свердловская область,Храм-на-крови,религия,Православие,мощи,Аэропорт «Кольцово»,Греция
Спецрейс из Греции в Екатеринбург доставил ковчег с нетленными мощами святого великомученика Димитрия Солунского.

19 сентября частным самолётом из Греции в Екатеринбург доставили мощи святого Димитрия Солунского. Ковчег с мощами встречали представители Екатеринбургской епархии.

Как передают «Аргументы и факты Урал», после того, как ковчег с мощами перенесли в здание аэропорта «Кольцово», в вип-терминале прошли службы на 2 языках. По окончанию службы представители епархии и сотрудники аэропорта смогли прикоснуться к нетленной деснице святого.


Из аэропорта мощи отправили в Храм-на-Крови, где их встречали верующие жители Екатеринбурга. В храме ковчег будет находиться до 1 октября. Любой верующий может прийти и поклониться мощам.


город,Екатеринбург,Свердловская область,Храм-на-крови,религия,Православие,мощи,Аэропорт «Кольцово»,Грециягород,Екатеринбург,Свердловская область,Храм-на-крови,религия,Православие,мощи,Аэропорт «Кольцово»,Грециягород,Екатеринбург,Свердловская область,Храм-на-крови,религия,Православие,мощи,Аэропорт «Кольцово»,Греция
Фото: «Аргументы и факты Урал»
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