Родители детей с ОВЗ из Нижнего Тагила поддержали флешмоб #янеалкаш (ФОТО)

Напомним, на флешмоб родителей детей-инвалидов подтолкнули высказывания доктора социологических наук Ольги Крыштановской о том, что главной причиной появления на свет таких детей является алкогольная зависимость родителей и асоциальный образ жизни матерей. Заявление было сделано в программе «Право на жизнь» на «Первом канале».

Родители, воспитывающие детей-инвалидов в Нижнем Тагиле, считают, что распространение в федеральных СМИ подобных предрассудков способствует закреплению и без того негативных стереотипов и ведет к дискриминации детей-инвалидов и их семей.

Редакция TagilCity.ru связалась с тагильчанами - родителями особых детей. Мама номинантки на «Человек года» 2016 и 2017 Вари Захаровой тоже решила поучаствовать и рассказала редакция TagilCity.ru, что ее сподвигло на участие.

Увидела на странице у одной из мам про флешмоб #янеалкаш. Она очень плотно занимается реабилитацией и своего ребенка и других детей. Она привозит в Тагил различные тренинги для родителей, организует выезды, приглашает инструкторов ЛФК из зарубежья, у них полная активная семья. Я тоже не алкаш, мой ребенок получил инвалидность вследствие тяжелых родов, -- рассказала Дарья Захарова.

Среди знакомых Дарьи есть родители детей-инвалидов, которые разделяют ее мнение и поддерживают флешмоб.

Это унизительно слышать от публичных людей и представителей власти, что мы алкаши. Очень часто мы слышим «пришли со своими выродками» и прочее. Что говорят про тяжелых детей, я вообще молчу. Многие мамы сидят по домам, они стесняются, боятся, не могут противостоять, не могут защитить своего ребенка. Своим высказыванием социолог не обвинила всех, она сказала большинство семей ведет асоциальный образ жизни, но, тем самым всех под одну гребенку. Она, как минимум, должна нести в общество меньше негатива, -- поделилась мнением Дарья.

Главный бухгалтер нижнетагильского общества инвалидов «Вера, Надежда, Любовь» Елена Симонова сама является матерью двоих детей с ОВЗ. И в обоих случаях причиной инвалидности была врачебная ошибка.

Такие флешмобы нужны. У меня, например, у самой оба ребенка инвалиды, но ни я, ни муж – не алкаши, никогда не вели асоциальный образ жизни. Оба ребенка инвалиды из-за врачебной ошибки. У сына глухота из-за неверно рассчитанной дозы лекарства, у дочери – родовая травма, повлекшая за собой отек мозга. И большинство взрослых людей с ОВЗ, которые приходят к нам – не являются потомками алкоголиков и наркоманов, -- сообщила Елена Симонова.

Практикующий психолог-реабилитолог с многолетним стажем Валерия Лебедева в разговоре с журналистом TagilCity.ru рассказала о своем видении ситуации. В ее команде есть волонтеры-медики, которые работают с особенными детьми в Нижнем Тагиле, и затронутая тема ей знакома изнутри.

Причинами инвалидности является не только интоксикация, но еще и много медицинских факторов, которые приводят к рождению ребенка-инвалида. Это может быть пренатальная, перинатальная, постнатальная травмы и всевозможные генетические вещи, которые увидеть невозможно. Есть генетические патологии, которые сразу не определяются, она может наследоваться методом блуждания генов, которые зачастую невозможно отследить. Причем здесь алкаши? Что касается флешмоба - это делать надо. Об этом нужно говорить! С этой ситуацией может столкнуться любой человек и любая семья. У нас существует, к сожалению, искаженное мировосприятие, что инвалиды – это люди, которых надо изолировать. А когда это всё летит еще и сверху, то тем более, -- аргументировала Валерия Лебедева.

Фото пользователей со страницы #янеалкаш в ВК, 20 сентября, 2017 г.





В Нижнем Тагиле есть реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Островок надежды». Заместитель директора центра Наталья Пунтус поделилась с редакцией TagilCity.ru мнением по поводу флешмоба.