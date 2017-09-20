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Новости Нижнего Тагила

Школьники из Германии прибыли в Нижний Тагил с проектом «Немецкие корни на Урале» (ФОТО)

20 сентября 2017, 13:05Добавить новость
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Школьники из Германии приехали в Нижний Тагил по программе межшкольного обмена. Ребята из города Эльванген будут учиться в школе вместе с тагильскими школьниками и работать над проектом «Немецкие корни на Урале».

Программа межшкольного обмена уже не первый год работает на базе МБОУ СОШ №32.

 

Дети будут жить в семьях девятиклассников и вместе с ними посещать занятия в нижнетагильской школе №32. Во время пребывания в Нижнем Тагиле немецкие школьники будут работать над проектом, посвященном немецким корням на Урале.

 

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В первый день пребывания в школе гостей приветствовали педагоги и ученики школы.

 

В этом году мы отмечаем своеобразный юбилей, 5 лет назад был подписан договор о сотрудничестве между нашей школой и центром города Эльванген. Мы рады тому, что эта дружба продолжается на протяжении 5 лет. Это очень важно – сохранить добрые личные отношения в нашем евроазиатском доме, и, благодаря этому друг друга лучше узнавать. Мы рады, что вы сегодня в нашей школе, надеюсь увидеть вас на своих уроках. Всем доброго пребывания в Нижнем Тагиле, -- поприветствовала гостей директор школы №32 Галина Масликова.

 

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Помимо школьных занятий, для иностранных гостей запланирована культурная программа с посещением Невьянской башни, мастер-класса по тагильской росписи, посещением кино-студии в Екатеринбурге и комплекс трамплинов на горе Долгая.

 

После знакомства со школой и обеда первый день пребывания немецких школьников на уральской земле завершится пешей прогулкой по Тагильской лагуне.

  

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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