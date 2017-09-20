Воспитатель детского сада в Екатеринбурге уволена за эротические фото в сети (ФОТО)

Родители одного из детских садов Екатеринбурга пожаловались на молодого воспитателя. Их возмутили откровенные фотографии, которые девушка выкладывала в социальной сети Instagram.
На молодую воспитательницу детского сада в Екатеринбурге поступила жалоба со стороны родителей.
Девушка размещала в социальной сети Instagram откровенные фотографии, чем и вызвала гнев родителей.
После обращения руководство детского сада вначале лишило девушки части зарплаты, а потом и вовсе уволило, сообщает «Пятый канал».
Фото: «Пятый канал»