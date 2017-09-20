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Новости Нижнего Тагила

Воспитатель детского сада в Екатеринбурге уволена за эротические фото в сети (ФОТО)

20 сентября 2017, 23:35Добавить новость
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Родители одного из детских садов Екатеринбурга пожаловались на молодого воспитателя. Их возмутили откровенные фотографии, которые девушка выкладывала в социальной сети Instagram.

На молодую воспитательницу детского сада в Екатеринбурге поступила жалоба со стороны родителей.

Девушка размещала в социальной сети Instagram откровенные фотографии, чем и вызвала гнев родителей.


После обращения руководство детского сада вначале лишило девушки части зарплаты, а потом и вовсе уволило, сообщает «Пятый канал».


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Фото: «Пятый канал»
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