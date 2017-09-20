Врач из Первоуральска будет награжден медалью за спасение тонущей женщины (ФОТО)

«За спасение погибающих на водах».

Инцидент произошел весной, 30 апреля. Марина Белых сплавлялась вместе с мужем по реке Шишим. На одном из поворотов их лодка перевернулась.





Вячеслав Дорохин в это время находился на берегу в компании друзей. Он заметил тонущую женщину и бросился ее спасать. Как он рассказал позже, под холодной водой ее протащило около 300 метров. Пострадавшую вытащили на берег, от сильного переохлаждения она потеряла сознание. Были проведены реанимационные действия, и женщину удалось спасти.





На торжественном собрании медработников доктор получил благодарственное письмо от ГУ МЧС по Свердловской области. Также он был представлен к награде «За спасение погибающих на водах». Сейчас Вячеслав Дорохин номинирован на премию «Герои среди нас» от Всероссийского фестиваля по безопасности и спасению людей, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.



Напомним, 16 сентября в Нижнем Тагиле утонули двое мужчин в Черноисточинском пруду.





Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области