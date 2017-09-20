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Новости Нижнего Тагила

Врач из Первоуральска будет награжден медалью за спасение тонущей женщины (ФОТО)

20 сентября 2017, 10:30Добавить новость
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Доктор из Первоуральска Вячеслав Дорохин спас женщину из воды. Он получил благодарственное письмо и был представлен к награде ГУ МЧС «За спасение погибающих на водах».

Инцидент произошел весной, 30 апреля. Марина Белых сплавлялась вместе с мужем по реке Шишим. На одном из поворотов их лодка перевернулась.

Вячеслав Дорохин в это время находился на берегу в компании друзей. Он заметил тонущую женщину и бросился ее спасать. Как он рассказал позже, под холодной водой ее протащило около 300 метров. Пострадавшую вытащили на берег, от сильного переохлаждения она потеряла сознание. Были проведены реанимационные действия, и женщину удалось спасти.

На торжественном собрании медработников доктор получил благодарственное письмо от ГУ МЧС по Свердловской области. Также он был представлен к награде «За спасение погибающих на водах». Сейчас Вячеслав Дорохин номинирован на премию «Герои среди нас» от Всероссийского фестиваля по безопасности и спасению людей, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, 16 сентября в Нижнем Тагиле утонули двое мужчин в Черноисточинском пруду.

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Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

 
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