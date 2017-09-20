Жители Нижнего Тагила подадут коллективную претензию из-за низкой температуры горячей воды (ФОТО)

Жильцам домов Алтайского микрорайона предложили объединиться для коллективной претензии. Причиной послужили многочисленные жалобы на качество горячей воды, поставщиком которой является МУП «Горэнерго».

Жители Алтайского микрорайона на Вагонке начали писать претензии в Управляющую компанию Дзержинского района. Люди жаловались на некачественную поставку горячей воды, в частности, температура воды низкая и не соответствует нормам.

Вода мало того, что грязная, еще и чуть тепленькая бежит. Не у всех есть дома водонагреватели. В ней невозможно мыться, -- рассказала о сути проблемы жительница Вагонки Наталья.

Жители домов с некачественной подачей воды стали обращаться с претензиями в Управляющую компанию Дзержинского района. Когда накопилось много претензий, УК решила объединить их в одну общую и помочь жильцам оформить перерасчет за услугу.

Претензии идут писать к нам, а услугу предоставляет «Горэнерго». В связи с массовыми обращениями жителей с одной и той же проблемой, было принято решение – объединить все претензии к МУП «Горэнерго» и помочь людям в получении перерасчета за некачественно предоставленную услугу, -- проинформировали в УК.

На подъездах домов появились объявления, где УК разъясняет ситуацию и просит жителей обращаться с документами в управляющую компанию для оформления перерасчета.

Мы готовы помочь юридически в решение вопроса с горячей водой, оформить документы и добиться компенсации за ненадлежащую услугу для потребителей, -- пояснили сотрудники УК Дзержинского района.



Получить комментарий от МУП «Горэнерго» редакции TagilCity.ru получить не удалось, так как компания находится в стадии банкротства.





Напомним, в отношении НТМУП «Горэнерго» применена процедура банкротства, с 2012 года предприятие находится в стадии ликвидации. Среди заказчиков «Горэнерго» бюджетные учреждения Нижнего Тагила: Демидовская городская больница, МУ МВД «Нижнетагильское», детские сады и школы Дзержинского района, а также ряд ТСЖ и управляющих компаний, в числе прочих - УК Дзержинского района.