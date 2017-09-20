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Новости Нижнего Тагила

Жители Нижнего Тагила подадут коллективную претензию из-за низкой температуры горячей воды (ФОТО)

20 сентября 2017, 18:20Добавить новость
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Жильцам домов Алтайского микрорайона предложили объединиться для коллективной претензии. Причиной послужили многочисленные жалобы на качество горячей воды, поставщиком которой является МУП «Горэнерго».  

Жители Алтайского микрорайона на Вагонке начали писать претензии в Управляющую компанию Дзержинского района. Люди жаловались на некачественную поставку горячей воды, в частности, температура воды низкая и не соответствует нормам.

 

Вода мало того, что грязная, еще и чуть тепленькая бежит. Не у всех есть дома водонагреватели. В ней невозможно мыться, -- рассказала о сути проблемы жительница Вагонки Наталья.

 

Жители домов с некачественной подачей воды стали обращаться с претензиями в Управляющую компанию Дзержинского района. Когда накопилось много претензий, УК решила объединить их в одну общую и помочь жильцам оформить перерасчет за услугу.

 

Претензии идут писать к нам, а услугу предоставляет «Горэнерго». В связи с массовыми обращениями жителей с одной и той же проблемой, было принято решение – объединить все претензии к МУП «Горэнерго» и помочь людям в получении перерасчета за некачественно предоставленную услугу, -- проинформировали в УК.

 

На подъездах домов появились объявления, где УК разъясняет ситуацию и просит жителей обращаться с документами в управляющую компанию для оформления перерасчета.

 

Вагонка,вода,город,Нижний Тагил,УК Дзержинского района,МУП Горэнерго,горячая вода,Алтайский микрорайон,компенсация

 

Мы готовы помочь юридически в решение вопроса с горячей водой, оформить документы и добиться компенсации за ненадлежащую услугу для потребителей, -- пояснили сотрудники УК Дзержинского района.

 
Получить комментарий от МУП «Горэнерго» редакции TagilCity.ru получить не удалось, так как компания находится в стадии банкротства.

Напомним, в отношении НТМУП «Горэнерго» применена процедура банкротства, с 2012 года предприятие находится в стадии ликвидации. Среди заказчиков «Горэнерго» бюджетные учреждения Нижнего Тагила: Демидовская городская больница, МУ МВД «Нижнетагильское», детские сады и школы Дзержинского района, а также ряд ТСЖ и управляющих компаний, в числе прочих - УК Дзержинского района. 

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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