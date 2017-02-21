Хлеб и лекарства не продаются на Голом Камне в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Последний продуктовый ларёк закрылся в начале этого года.

На Голом Камне уже месяц невозможно приобрести даже хлеба. Бабушки-соседки попросили привезти им хлеба с Гальянки. Сама я покупаю продукты на ГГМ, но просьбу эту восприняла как шутку. Оказалось теперь не до шуток: ближайшие магазины закрыты, ларёк с хлебом тоже убрали, -- поделилась проблемой с редакцией TagilCity.ru местная жительница.

Жителям приходится добираться до ближайшего магазина или аптеки на транспорте.

Остался один вариант – ехать до магазина на общественном транспорте или машине, -- сетует живущая на Голом Камне женщина.

Редакция TagilCity.ru побывала на Высокогорском железном руднике и опросила местных жителей. Они рассказали, что магазины закрылись не одномоментно. Ранее, неподалёку от хлебопекарни «Таркус» стоял ларёк, в котором продавали недорогую хлебобулочную продукцию. Однако не так давно торговая точка была демонтирована.





Здесь находился хлебный киоск





Другой магазин располагался в доме №80 по улице Носова, однако закрылся и он. Ещё раньше перестал действовать стоящий около ДК «Горняк» ларёк «Эдем».





Таким образом жители остались без возможности купить продукты в шаговой доступности. Сильнее это сказалось на маломобильных категориях населения.

Здесь проживает немало пожилых людей, которым тяжело идти пешком до остановки общественного транспорта и ехать в город, -- подтвердила редакции TagilCity.ru жительница Голого Камня.

Ближайший магазин находится на Черноисточинском шоссе. Это более получаса ходьбы быстрым шагом.





На месте тротуаров - глубокие сугробы. Идя вдоль дороги, приходится от каждой проезжающей машины залезать в сугроб. И без того длинный путь за хлебом, зимой становится ещё более труднопреодолимым, -- заметила проходившая вдоль проезжей части женщина.



Получить оперативный комментарий от управления архитектуры и градостроительства не удалось. Редакция TagilCity.ru направила официальный запрос в данную инстанцию.