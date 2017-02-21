Миграционная амнистия упростит процедуру получения российского гражданства для жителей бывших Союзных республик

Новый проект, предложенный в качестве миграционной амнистии, даст право части иностранных соотечественников стать россиянами на законных основаниях, сообщает газета «Известия». Граждане бывших республик Советского Союза, проживающие на территории России, будут иметь возможность стать гражданами РФ.
Асламбек Паскачев, являющийся председателем комиссии по миграционным вопросам президентского Совета разъяснил, что соотечественниками могут стать та часть мигрантов, которые родились в России, трудятся в РФ и являются при этом налогоплательщиками.
Также те люди, чьи родственники проживали в России, тоже могут относиться к данной категории.
Надо, чтобы у нас не было нелегалов среди соотечественников, которые из-за несовершенства нашего законодательства и собственного незнания, и нерасторопности не смогли вовремя легализоваться, -- отметил председатель комиссии по миграции СПЧ Евгений Бобров.
Первыми, кто попадет под миграционную амнистию, станут граждане Украины, которые приехали в РФ во время боевых действий в Донбассе. Для них будет действовать упрощенная схема получения статуса россиянина: достаточно известить посольство Украины об отказе от украинского гражданства.