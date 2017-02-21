Миграционная амнистия упростит процедуру получения российского гражданства для жителей бывших Союзных республик

Надо, чтобы у нас не было нелегалов среди соотечественников, которые из-за несовершенства нашего законодательства и собственного незнания, и нерасторопности не смогли вовремя легализоваться, -- отметил п редседатель комиссии по миграции СПЧ Евгений Бобров.