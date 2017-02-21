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Погибший в Сирии офицер Вадим Магамуров был похоронен в Екатеринбурге (ФОТО)

21 февраля 2017, 08:40Добавить новость
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В Сирии в ходе спецоперации 16 февраля погиб российский офицер Вадим Магамуров. 31-летний мужчина был похоронен в Екатеринбурге.

Именно в столице Урала ровно 10 лет назад Вадим окончил Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище. Затем он переехал на службу в Югру Кемеровской области. В Сирию он ездил не впервые – это был его второй раз.

Близкий друг Вадима, которому сообщили о смерти товарища, рассказал, что офицер погиб, попав под пулеметный огонь. Служил военный начальником разведки. Близкие характеризуют Вадима как смелого, честного, открытого и простого человека.

 

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Фото: сайт E1.ru
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