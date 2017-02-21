Погибший в Сирии офицер Вадим Магамуров был похоронен в Екатеринбурге (ФОТО)

В Сирии в ходе спецоперации 16 февраля погиб российский офицер Вадим Магамуров. 31-летний мужчина был похоронен в Екатеринбурге.
Именно в столице Урала ровно 10 лет назад Вадим окончил Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище. Затем он переехал на службу в Югру Кемеровской области. В Сирию он ездил не впервые – это был его второй раз.
Близкий друг Вадима, которому сообщили о смерти товарища, рассказал, что офицер погиб, попав под пулеметный огонь. Служил военный начальником разведки. Близкие характеризуют Вадима как смелого, честного, открытого и простого человека.
Фото: сайт E1.ru