Поддельные виски, водка и коньяк были изъяты из нелегального цеха в Верхней Пышме

Было изъято более 14 тысяч бутылок, 131 канистра на 10 литров и 500-литровая бочка. Все экземпляры специалисты направили на экспертизу.



Полиция и следователи работают над установлением лиц, причастных к преступлению, а также каналов поставки незаконной продукции. В дальнейшем делу будет дана правовая оценка.