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Новости Нижнего Тагила

Поддельные виски, водка и коньяк были изъяты из нелегального цеха в Верхней Пышме

21 февраля 2017, 08:20Добавить новость
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Следственный отдел СК РФ по Верхней Пышме организовал проверку по факту деятельности нелегального цеха, где разливали и хранили поддельную спиртосодержащую продукцию. Нарушители специализировались на крепком алкоголе – водке, коньяке и виски.

Было изъято более 14 тысяч бутылок, 131 канистра на 10 литров и 500-литровая бочка. Все экземпляры специалисты направили на экспертизу.

Полиция и следователи работают над установлением лиц, причастных к преступлению, а также каналов поставки незаконной продукции. В дальнейшем делу будет дана правовая оценка.

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