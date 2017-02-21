Прокуратура не нашла гусениц в еде в столовой школы №36 Нижнего Тагила: выявлены иные нарушения санитарных норм

Проверка проведена по информации, размещенной в интернете. Как таковые, факты об останках насекомых в еде не подтвердились. По крайней мере, на момент проверки. Однако выявлены некоторые нарушения санитарного законодательства при организации питания учащимся школы, -- сообщили в прокуратуре Дзержинского района Нижнего Тагила.

Среди нарушений стоит отметить недостатки в условиях хранения отходов, они находились в кастрюлях без крышек. Был выявлен мешок сухофруктов без маркировки с большим количеством мусора. В морозильной камере имелись продукты, которые не должны использоваться при детском питании. Например, грибы и замороженный фарш. Сотрудники пищеблока пояснили, что они предназначены для взрослых. На момент проверки не функционировала бактерицидная лампа. Также было отмечено, что помещение пищеблока требует некоторого ремонта, потому что имеются дефекты пола и стен.

Управления образования и промышленной политики также провели свою проверку. Их сотрудники отметили, что в школах Нижнего Тагила на постоянной основе осуществляется контроль качества продуктов питания. Бракеражная комиссия, в которую входят представители школьного Совета родителей, медицинский работник, ответственный за питание, ежедневно проверяют качество блюд и выход готовой продукции в школьных столовых. По результатам проверок составляются акты. За питанием учащихся осуществляет контроль родительский комитет, оставляя все замечания и пожелания в книге отзывов и предложений.

В управлении образования особенно подчеркнули, что ребенок, выложивший в интернет провокационные фотографии, не является учеником школы №36.



Возвращаясь к прокурорской проверке, стоит отметить, что пока озвучены лишь предварительные данные, а сама проверка продолжается. В прокуратуре сообщили, что должностные лица будут привлечены к ответственности. В адрес «Комбината общественного питания», который занимается организацией питания в школе, будут вынесены соответствующие представления об устранении выявленных нарушений.