Прямая линия с руководителем управления следственного комитета по Свердловской области состоится с среду

22 февраля с 10:00 до 11:00 будет работать прямая линия с руководителем следственного управления СК России по Свердловской области Валерием Юрьевичем Задориным. Генералу-лейтенанту юстиции Задорину можно адресовать вопросы, касающиеся расследования дел по уголовным преступлениям, находящимся в ведомстве СК нашей области.
В ходе диалога необходимо указать свои контактные данные и четко сформулировать с каким решением и действиями каких именно лиц не согласен обратившийся, информирует СК Свердловской области.
Задать вопросы все желающие смогут по тел. 8(343)297-72-30. В целях экономии времени рекомендуется подготовить обращение заранее.