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Новости Нижнего Тагила

Прямая линия с руководителем управления следственного комитета по Свердловской области состоится с среду

21 февраля 2017, 11:10Добавить новость
Свердловская область,прямая линия,следственный комитет,вопросы,Задорин,ответ,общение
22 февраля с 10:00 до 11:00 будет работать прямая линия с руководителем следственного управления СК России по Свердловской области Валерием Юрьевичем Задориным. Генералу-лейтенанту юстиции Задорину можно адресовать вопросы, касающиеся расследования дел по уголовным преступлениям, находящимся в ведомстве СК нашей области.
 
В ходе диалога необходимо указать свои контактные данные и четко сформулировать с каким решением и действиями каких именно лиц не согласен обратившийся, информирует СК Свердловской области.

Задать вопросы все желающие смогут по тел. 8(343)297-72-30В целях экономии времени рекомендуется подготовить обращение заранее.
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