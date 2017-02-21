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Новости Нижнего Тагила

Труп зверски убитой собаки был подброшен к детскому саду под Каменском-Уральским (ФОТО)

21 февраля 2017, 08:30Добавить новость
город,дети,животные,насилие,полиция,проверка,происшествие,сайт,Свердловская область,смерть,убийство
Неизвестный подбросил к детскому саду №3 под Каменском-Уральским обезображенный труп собаки. Инцидент произошел в селе Колчедан.

Известно, что с животного была снята шкура и отрублены лапы. Труп животного поспешили убрать, поскольку он находился близ дороги, ведущей в детский сад и школу, пишет ku66.ru.

Местная полиция сообщила о результатах проверки. Стало известно, что незадолго до произошедшего на маленького ребенка, который гулял в сопровождении мужчины, набросилась бездомная собака. Она пыталась накинуться и на взрослого. О процессуальном решении по данному факту пока информации нет.

 

город,дети,животные,насилие,полиция,проверка,происшествие,сайт,Свердловская область,смерть,убийство
Фото: ku66.ru
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