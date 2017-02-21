Труп зверски убитой собаки был подброшен к детскому саду под Каменском-Уральским (ФОТО)

Известно, что с животного была снята шкура и отрублены лапы. Труп животного поспешили убрать, поскольку он находился близ дороги, ведущей в детский сад и школу, пишет ku66.ru.



Местная полиция сообщила о результатах проверки. Стало известно, что незадолго до произошедшего на маленького ребенка, который гулял в сопровождении мужчины, набросилась бездомная собака. Она пыталась накинуться и на взрослого. О процессуальном решении по данному факту пока информации нет.