Участник военных действий в Афганистане рассказал студентам Нижнего Тагила о войне (ФОТО)

28 лет назад для СССР закончилась война в Афганистане. 15 февраля 1989 года последние советские солдаты пересекли афгано-советскую границу. Для того чтобы молодое поколение помнило об этой войне и преподнесённых ею уроках, в городской библиотеке Нижнего Тагила прошло приуроченное к годовщине вывода войск мероприятие. Студентов горно-металлургического колледжа и колледжа имени Демидова познакомили с мрачной статистикой потерь воюющих сторон и историей конфликта.

Самым интересным и запоминающимся моментом стала встреча с участником тех событий. Полковник милиции в отставке Виталий Лысенко рассказал о том, как проходила его служба в охваченной войной стране. В ходе его рассказа студентам демонстрировались сделанные им фотографии.

Многие военнослужащие вернулись на родину совсем другими людьми — они надломились психически и морально. Настоящей реабилитации тогда никто не проводил, поэтому многие пристрастились там к наркотикам, ведь достать их было несложно. До афганской войны в СССР никто не знал, что такое наркомания, -- рассказал о тяжелых последствиях войны Виталий Лысенко.

Студенты, пусть и не все, с интересом выслушали рассказ отмеченного многочисленными наградами тагильчанина и задали несколько вопросов. Их интересовали причины возникновения конфликта и то, какие именно стороны воевали тогда на афганской земле.





В завершении мероприятия юноши и девушки поблагодарили рассказчика и сделали несколько памятных фото.