Восьмиэтажная новостройка будет сдана в Нижнем Тагиле на Вагонке в 2018 году (ФОТО)

На площади в 3 681 кв. м. между домами №192 на ул. Алтайская и ул. №212 на ул. Урожайная ведётся строительство нового жилого дома.

Земельный участок площадью 3 681 кв. м. с кадастровым номером 66:56:0403009:213 был предоставлен в аренду ООО «РегионСтройСервис» (г. Екатеринбург) на основании протокола подведения итогов торгов по продаже права на заключение договора аренды от 11.03.2014 года, -- сообщили представители администрации Дзержинского района города Нижний Тагил журналистам TagilCity.ru.



В паспорте объекта указано, что строящееся здание будет восьмиэтажным. В нём будет 79 квартир. Закончить строительство планируется в четвертом квартале 2018 года.

Как можно видеть на фотографиях от 21 февраля, в настоящее время на территории будущего дома вырыт глубокий котлован. Территория обнесена забором.



Напомним, впервые портал TagilCity.ru обратил внимание на строящийся объект в конце 2016 года. Тогда у объекта ещё не было паспорта, а городские чиновники не смогли оперативно предоставить информацию о том, что будет построено на этом участке.