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Новости Нижнего Тагила

Восьмиэтажная новостройка будет сдана в Нижнем Тагиле на Вагонке в 2018 году (ФОТО)

21 февраля 2017, 18:25Добавить новость
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Восьмиэтажный жилой дом будет простроен в микрорайоне МЖК на Вагонке в Нижнем Тагиле.

На площади в 3 681 кв. м. между домами №192 на ул. Алтайская и ул. №212 на ул. Урожайная ведётся строительство нового жилого дома.

 

Земельный участок площадью 3 681 кв. м. с кадастровым номером 66:56:0403009:213 был предоставлен в аренду ООО «РегионСтройСервис» (г. Екатеринбург) на основании протокола подведения итогов торгов по продаже права на заключение договора аренды от 11.03.2014 года, -- сообщили представители администрации Дзержинского района города Нижний Тагил журналистам TagilCity.ru.


В паспорте объекта указано, что строящееся здание будет восьмиэтажным. В нём будет 79 квартир. Закончить строительство планируется в четвертом квартале 2018 года.

 

Нижний Тагил,стройка,Вагонка,алтайская,урожайная,новостройка,МЖК,жилье,котлован

 

Как можно видеть на фотографиях от 21 февраля, в настоящее время на территории будущего дома вырыт глубокий котлован. Территория обнесена забором.

 

Нижний Тагил,стройка,Вагонка,алтайская,урожайная,новостройка,МЖК,жилье,котлован

 

Нижний Тагил,стройка,Вагонка,алтайская,урожайная,новостройка,МЖК,жилье,котлован

 

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Напомним, впервые портал TagilCity.ru обратил внимание на строящийся объект в конце 2016 года. Тогда у объекта ещё не было паспорта, а городские чиновники не смогли оперативно предоставить информацию о том, что будет построено на этом участке

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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