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Новости Нижнего Тагила

Директор детского сада «Маячок» получила предупреждение по результатам проверки информации о принудительных взносах в учреждении (ФОТО)

21 марта 2017, 09:00Добавить новость
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На жалобы родителей на «принудительные взносы» в детском саду МАДОУ «Маячок» дала официальный ответ администрация Нижнего Тагила. В учреждении дошкольного образования была проведена проверка.

Причиной проверки стала появившаяся на страницах портала TagilCity.ru информация о жалобах родителей на принудительные взносы в детском саду.

Проверка не обнаружила нарушений в деятельности руководства образовательного учреждения:

 

Фактов, свидетельствующих о неправомерных действиях (бездействии) должностных лиц детского сада либо понуждении родителей к сдаче денежных средств на нужды учреждения не получено, -- говорится в ответе управления образования администрации Нижнего Тагила на официальный запрос TagilCity.ru.


Директор МАДОУ, тем не менее, была предупреждена о персональной ответственности за соблюдение законодательства в образовательном учреждении. Ей было рекомендовано провести мероприятия, направленные на повышение прозрачности взаимодействия детского сада и благотворительного фонда «Маячок» «Развивайся, детский сад!».

 

Директор МАДОУ «Маячок» Давыдова Н.Д. предупреждена о персональной ответственности за соблюдение действующего законодательства, ей рекомендовано создать на сайте учреждения «горячую линию», обеспечивающую родителям (законным представителям) воспитанников возможность своевременного информирования о фактах незаконных сборов денежных средств, провести мониторинг мнения родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам оказания платных образовательных услуг, привлечения и расходования добровольных пожертвований, -- говорится в ответе управления образования на письмо TagilCity.ru.


Напомним, в предыдущей публикации руководство МАДОУ убеждало журналистов TagilCity.ru в добровольности взноса. Родители, связавшиеся с журналистами, не согласны с подобной постановкой вопроса о финансировании охраны. 

 

Раньше эти деньги собирались наличными воспитателям, потом передавались заведующей. Судя по разговорам, сдавали не все. Потому мне не понятно – каким образом вёлся расчет, где акты оказания услуг? Дело вовсе не в сумме [в квитанции к оплате указана сумма в 200 рублей – прим. ред.], а в том, почему за это должны платить родители? Детские сады оказывают платные дополнительные услуги, получают деньги из бюджета, неужели эти деньги нельзя направить на охрану? Кроме того, при выдаче квитанций ни о какой добровольности речи не шло. Разговор был как о факте, -- поделилась мама одного из воспитанников с журналистом TagilCity.ru.

 

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Журналисты TagilCity.ru выделили в квитанции, выданной родителям, наименование организации, наименование платежа и его сумму.


Отдельно был подчёркнут момент добровольности любых пожертвований и в ответе администрации журналистам TagilCity.ru.

 

Обращаем Ваше внимание, что родители (законные представители) воспитанников вправе, а не обязаны оказывать помощь детскому саду. Привлечение пожертвований осуществляется только на добровольной основе, целевым назначением на эффективное функционирование и развитие учреждения, на цели, не противоречащие уставной деятельности и действующему законодательству, -- сообщили представители управления образования. 

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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