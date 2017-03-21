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Новости Нижнего Тагила

Информационная акция «Детский телефон доверия» стартовала в Нижнем Тагиле (ФОТО)

21 марта 2017, 11:50Добавить новость
Нижний Тагил,помощь,телефон доверия,психология,дети,подростки,суицид,психологи,горячая линия,школа,акция
Жителям Нижнего Тагила будет оказываться бесплатная и анонимная психологическая помощь по телефону: 8-800-2000-122.

В рамках акции «Детский телефон доверия» 30 000 школьников Нижнего Тагила получат специальные наклейки в дневник, на которых будет указан номер, по которому они могут позвонить в кризисной жизненной ситуации.

О том, какую дети смогут получить помощь, им расскажут учителя в рамках классных мероприятий.

Целью работы «Детского телефона доверия» является психологическая поддержка, профилактика эмоциональных расстройств и суицидального поведения среди детей и подростков, а также защита прав несовершеннолетних.

Благодаря проведению акции в Нижнем Тагиле и населённых пунктах Горнозаводского округа,предполагается рассказать детям и их родителям о возможности получения по этому телефону бесплатной и конфиденциальной экстренной психологической помощи.

Умение обратиться за помощью - важный жизненный навык, и ему нужно обучить каждого ребенка. Но эффективность данной работы будет минимальна, если дети и родители не будут знать номер, по которому можно позвонить в кризисной ситуации, -- рассказал журналистам TagilCity.ru психотерапевт, семейный консультант, врач-психиатр Дмитрий Винокуров.


Психотерапевт отметил, что специалисты-психологи «Телефона доверия» будут оказывать экстренную психологическую помощь не только детям, но и их родителям.

 

Нижний Тагил,помощь,телефон доверия,психология,дети,подростки,суицид,психологи,горячая линия,школа,акция
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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