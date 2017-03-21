Мара Багдасарян может лишиться водительских прав из-за эпилепсии

Московская прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о лишении Мары Багдасарян водительского удостоверения в связи с обнаруженным у нее заболеванием, которое является медицинским противопоказанием для управления ТС. Злостная неплательщица многочисленных штрафов за нарушение ПДД, скандально известная уличная автогонщица, уроженка Нижнего Тагила Мара Багдасарян может лишиться прав: у нее обнаружена эпилепсия, об этом сообщает ТАСС.
Савеловский районный суд Москвы рассматривает заявление, которое поступило из прокуратуры, с требованием лишить Мару прав на вождение автомобиля.
Напомним, Мара Багдасарян проходит обвиняемой по 72 административным делам, касающимся нарушений ПДД. Ранее ее адвокаты заявляли, что девушка может быть освобождена от обязательных работ в связи с наличием у нее ряда заболеваний. Позднее состоялась прокурорская проверка, связанная с медицинским обследованием Мары. Были обнаружены медицинские противопоказания, не допускающие предоставление Багдасарян права управлять автомобилем.