Срок передержки отловленных собак может быть сокращен до одного месяца в Нижнем Тагиле

17 марта в Нижнем Тагиле закончился конкурс среди организаций по отлову бродячих животных. Уже во второй раз контракт получил фонд помощи бездомным животным «Добрые руки». На этот раз организации предстоит отловить 900 безнадзорных четвероногих.