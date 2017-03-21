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Новости Нижнего Тагила

Три педагога представят Нижний Тагил на областном этапе конкурса «Учитель года 2016-2017»

21 марта 2017, 14:05Добавить новость
Екатеринбург,Нижний Тагил,Свердловская область,учитель года,школа,образование,победа
В Нижнем Тагиле подведены итоги конкурса «Учитель года» Победителями муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 2016-2017» стали трое преподавателей Нижнего Тагила: Ирина Пережогина, учитель начальных классов 95-й школы, Иван Журавлев, преподаватель математики из 20-й школы, и Ольга Ахметова, учитель русского языка 18-й гимназии. 

Все трое представят Нижний Тагил на областном этапе профессионального конкурса, который пройдет в Екатеринбурге, пишет «Тагильский рабочий».

24 частника конкурса прошли испытания сначала в заочном туре. Из них были выбраны шесть претендентов на победу для участия в очном туре. Педагоги проводили показательные уроки на учебных площадках школы №64: они и определили сильнейших в профессии.
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