| регистрация
Новости Нижнего Тагила

400 молодых выпускников медицинских вузов получат дипломы и приступят к врачебной практике, в том числе в Нижнем Тагиле

21 июня 2017, 18:15Добавить новость
Нижний Тагил,здравоохранение,врачи,медицина,кадры,выпускники,выпуск,министерство здравоохранения,министр здравоохранения
Торжественный выпуск 400 медицинских специалистов с высшим образованием состоится 23 июня в Екатеринбурге. Начинающие врачи будут приглашены в том числе в Нижний Тагил.

Пригласить начинающих медиков в Нижний Тагил пообещал в ходе своего рабочего визита министр здравоохранения Свердловской области.

 

В этом году у нас двойной выпуск студентов. В связи с объединением интернатуры с ординатурой. Уже в эту пятницу у вчерашних студентов состоится выпускной. Всего будет выпущено около 400 специалистов. Я приду на этот выпуск и обещаю, что один из главных приоритетов, куда я буду приглашать молодых специалистов, это Нижний Тагил, -- заявил Игорь Трофимов.


Напомним, именно дефицит кадров, особенно специалистов с высшим медицинским образованием, является одной из главных проблем в области здравоохранения в Нижнем Тагиле. 

© Павел Щербина, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , ,
Нижнетагильский общественник обратился к министру здравоохранения Свердловской области с вопросом о нехватке лекарств сегодня, 17:15
Близкие умершего от пневмонии DJ обсудят произошедшую трагедию с Министром здравоохранения Свердловской области во время его визита в Нижний Тагил вчера, 18:45 1
Несовершеннолетняя девушка, на которую обрушилась крыша во время урагана в Нижнем Тагиле, практически полностью выздоровела 15 июня, 18:10

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 67
Подписаться на новости