400 молодых выпускников медицинских вузов получат дипломы и приступят к врачебной практике, в том числе в Нижнем Тагиле

Пригласить начинающих медиков в Нижний Тагил пообещал в ходе своего рабочего визита министр здравоохранения Свердловской области.

В этом году у нас двойной выпуск студентов. В связи с объединением интернатуры с ординатурой. Уже в эту пятницу у вчерашних студентов состоится выпускной. Всего будет выпущено около 400 специалистов. Я приду на этот выпуск и обещаю, что один из главных приоритетов, куда я буду приглашать молодых специалистов, это Нижний Тагил, -- заявил Игорь Трофимов.