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Новости Нижнего Тагила

Больницы Нижнего Тагила ожидает капитальный ремонт

21 июня 2017, 16:35Добавить новость
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В Нижнем Тагиле на встрече министра здравоохранения области с медиками и жителями муниципалитета был затронут вопрос капитального ремонта больниц.

Важным вопросом конференции стало решение проблемы капремонта больниц Нижнего Тагила, в том числе стационара на Кузнецкого и поликлиники на Липовом Тракте.

В настоящее время разработана проектно-сметная документация. Как только будет получен положительный ответ, будут направлены средства.

город,деньги,Нижний Тагил,Свердловская область,ремонт,Игорь Трофимов,конференцияСредства будут выделены по поручению губернатора. Но мы деньги не выделяем «в воздух», нужно понимать, на что мы их потратим. Нужна обязательная государственная экспертиза этой сметыгород,деньги,Нижний Тагил,Свердловская область,ремонт,Игорь Трофимов,конференция, - заметил министр здравоохранения Свердловской области Трофимов Игорь Михайлович.
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